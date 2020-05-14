Арум - о Тайсоне: Сомневаюсь, что кто-то заплатит 80 баксов за бой 50-летнего мужика

Промоутер заявил, что сам бы не стал платить за подобный поединок.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о решении 53-летнего Майка Тайсона вернуться в бокс ради благотворительности.

“Предполагаю, что они продадут много pay-per-view, но лично я бы не стал платить за это.

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Сейчас много безработных. Захотят ли они платить 80 баксов за бой 50-летнего мужика? Я в этом сомневаюсь. А без денег такой поединок вряд ли состоится.

Конечно, меня забавляет идея благотворительного боя между Фьюри и Тайсоном, но я бы не стал вкладывать в это деньги“, - приводит слова Арума Fightnews.com.

Ранее президент UFC заявил, что умоляет Майка Тайсона не возвращаться в бокс.