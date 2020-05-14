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Арум - о Тайсоне: Сомневаюсь, что кто-то заплатит 80 баксов за бой 50-летнего мужика

Комментариев: 2
Промоутер заявил, что сам бы не стал платить за подобный поединок.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о решении 53-летнего Майка Тайсона вернуться в бокс ради благотворительности.

“Предполагаю, что они продадут много pay-per-view, но лично я бы не стал платить за это.

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Сейчас много безработных. Захотят ли они платить 80 баксов за бой 50-летнего мужика? Я в этом сомневаюсь. А без денег такой поединок вряд ли состоится.

Конечно, меня забавляет идея благотворительного боя между Фьюри и Тайсоном, но я бы не стал вкладывать в это деньги“, - приводит слова Арума Fightnews.com.

Ранее президент UFC заявил, что умоляет Майка Тайсона не возвращаться в бокс.

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Теги: бокс, Боб Арум, Майк Тайсон
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Комментариев (2)
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Наст. русский  (аноним)  14.05.2020, 20:41
Оценка:  0
Наст. русский
Это потому, что ты майданутый укроп, мой больной клон с далёкой Украины. Коронавирус тебе в сраку и Ляшко в мужья, гы-гы-гы!
русский  (аноним)  14.05.2020, 20:28
Оценка:  0
русский
Я, как и большинство русских, готов подставить свою попку и ротик этому еще мощному старику.
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