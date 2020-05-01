Мейвезер: Я готов вернуться и завоевать титул
Непобежденный боксер готов устроить шоу.
Легендарный боксер Флойд Мейвезер поделился мнением о возможном возвращение на профессиональный ринг.
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“Я чувствую, что могу выйти в ринг, выступить и завоевать титулы, показав при этом отличное шоу. Но всему есть свое время и место. Сейчас пришла пора других боксеров, которые должны подняться на сцену и сиять.
У меня был свой звездный час. Если говорить в целом, то я до сих пор в боксе. Я провел в этом виде спорта 24 года, в течение 20 лет был чемпионом. Так что, как я и говорил, у меня был свой звездный час. Мне хочется увидеть, как другие бойцы выходят в ринг и хорошо выступают“, - цитирует Мейвезера boxingnews24.
Ранее Мейвезер назвал причины своего богатства.
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