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Мейвезер: Я готов вернуться и завоевать титул

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Непобежденный боксер готов устроить шоу.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Легендарный боксер Флойд Мейвезер поделился мнением о возможном возвращение на профессиональный ринг.

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“Я чувствую, что могу выйти в ринг, выступить и завоевать титулы, показав при этом отличное шоу. Но всему есть свое время и место. Сейчас пришла пора других боксеров, которые должны подняться на сцену и сиять.

У меня был свой звездный час. Если говорить в целом, то я до сих пор в боксе. Я провел в этом виде спорта 24 года, в течение 20 лет был чемпионом. Так что, как я и говорил, у меня был свой звездный час. Мне хочется увидеть, как другие бойцы выходят в ринг и хорошо выступают“, - цитирует Мейвезера boxingnews24.

Ранее Мейвезер назвал причины своего богатства.

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Теги: Флойд Мейвезер, бокс
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