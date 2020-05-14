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Уайлдер получит крупную сумму, если откажется от боя с Фьюри

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Американец может получить на свой счет несколько миллионов долларов.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) может получить 10 миллионов долларов, если откажется от реванша с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), об этом сообщил инсайдер Лэнс Пагмайер из The Athletic.

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Напомним, что отказ Уайлдера от боя с Фьюри является одним из двух условий, которые необходимы для организации поединка “Цыганского короля“ с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Кроме того, вторым условием является то, что обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) должен отказаться от боя с Джошуа.

Отмечается, что сейчас неизвестно, кто готов выплатить компенсацию боксерам, но предполагается, что это могут быть инвесторы с Саудовской Аравии, для которых это будет частью затрат на организацию боя Фьюри - Джошуа.

Ранее Арум заявил, что бой Уайлдер - Фьюри находится в режиме ожидания.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Кубрат Пулев, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  14.05.2020, 19:09
Оценка:  0
pусский
Конечно, этот ниггер откажется от боя за 10 лямов, ещё и скажет, что "...только ради своей больной дочери, иначе бы я умер на ринге!". Но я этому пиздоболу не верил со времён убегания от Поветкина, так что скажу, что он заключил выгодную сделку.
АК-74  (аноним)  14.05.2020, 18:05
Оценка:  0
АК-74
Деонтей боец, его деньги не интересуют. Это вам не пельмень Поветкин, боксирующий за миску щей.
АК-74  (аноним)  14.05.2020, 18:03
Оценка:  0
АК-74
А у Усуси есть возможность выйти в ринг с Грицаем. Пока есть возможность... Послушно подставить свою русскомирскую харю под удары, а после на коленях попросить прощения у украинцев.
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