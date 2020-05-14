Уайлдер получит крупную сумму, если откажется от боя с Фьюри

Американец может получить на свой счет несколько миллионов долларов.

Бывший чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) может получить 10 миллионов долларов, если откажется от реванша с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), об этом сообщил инсайдер Лэнс Пагмайер из The Athletic.

Читай также: Пулев: Я намерен прекратить доминирование британцев в хэвивейте

Напомним, что отказ Уайлдера от боя с Фьюри является одним из двух условий, которые необходимы для организации поединка “Цыганского короля“ с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Кроме того, вторым условием является то, что обязательный претендент по линии IBF болгарин Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) должен отказаться от боя с Джошуа.

Отмечается, что сейчас неизвестно, кто готов выплатить компенсацию боксерам, но предполагается, что это могут быть инвесторы с Саудовской Аравии, для которых это будет частью затрат на организацию боя Фьюри - Джошуа.

Ранее Арум заявил, что бой Уайлдер - Фьюри находится в режиме ожидания.