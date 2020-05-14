Картина маслом: Редкач предложил Ломаченко провести поединок

Скандальный боксер опубликовал провокационную фотографию Ломаченко с Путиным и Медведевым.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач потроллил соотечественника Василия Ломаченко после отмены его боя с Теофимо Лопесом.

Редкач выступил с предложением Ломаченко подняться к нему в дивизион и провести промежуточный поединок перед боем с Теофимо.

“Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом, давай сделаем“, - написал Редкач в Facebook.

Отметим, что Редкач прикрепил фото президента РФ Владимира Путина и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на фоне портрета Ломаченко, а в геолокации отметил Киево-Печерскую Лавру.

Ранее Редкач заявил, что у Ломаченко проблемы с юмором и самокритикой.