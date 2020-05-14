Какая хрупкая жизнь: Кличко рассказал о том, как изменился на карантине

Украинский боксер назвал главную проблему, которая связана с карантином.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал о том, как изменился во время карантина.

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“Что мы можем извлечь из нынешней ситуации? Мы учимся больше ценить как значимые вещи, так и мелочи, которые мы принимали как должное: вкусная еда вашей мамы, обед с друзьями, празднование дня рождения или просто ежедневный маршрут на работу или в тренажерный зал.

Все эти обыденности и привычки делают нашу жизнь приятной. Например, для меня это главное ограничение - невозможность путешествовать. За это - возможность увидеть мир - я боролся в начале своей карьеры. Нынешняя ситуация является напоминанием о том, насколько хрупкой может быть жизнь.

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Я благодарен за это время. Теперь я, как никогда, могу сосредоточиться на том, кто я, что я действительно хочу, что важно для меня и почему я преследую определенные цели. Она помогает мне позитивно смотреть в будущее.

Все, что мы пропустим, когда-нибудь вернется - может, даже как-то преобразится, став лучше. Давайте научиться ценить это чувство“, - приводит слова Кличко klitschko-brothers.com.

Ранее Кличко отозвался помочь Усику в подготовке к бою против Чисоры.