Лопес - сумасшедший: Хэйни обвинил Теофимо во лжи

У боксеров не было никаких переговоров.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC американец Девин Хэйни (24–0, 15 KO) опроверг информацию о том, что обладатель пояса IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) предлагал организовать совместный поединок.

Лопес в Instagram заявил о том, что его бой с Василием Ломаченко не состоится, а в качестве замены он пытался договориться о проведение поединка с Девином Хэйни.

“Теофимо - лжец. Я начинаю думать, что он сумасшедший, если он на самом деле верит в ложь, которую сам говорит“, - написал Хэйни в Twitter.

Teofima is a liar & im starting to think that he’s crazy he actually believes these lies he tells 🤥 — Devin Haney (@Realdevinhaney) May 14, 2020

Также Хэйни дал комментарий boxingnews24 по поводу переговоров с Лопесом.

“Промоутеры Лопеса никогда в жизни не связывались с моими представителями. Не забудьте, что я уже участвовал в турнире с этим клоуном. У таких бойцов нет трудолюбия, чтобы победить меня. Обещаю, время покажет“, - заявил Хэйни.

Ранее Лопес рассказал, как по пьяни грубо написал Хэйни.