Переключиться на мобильную версию

Лопес - сумасшедший: Хэйни обвинил Теофимо во лжи

Комментариев: 0
У боксеров не было никаких переговоров.
Девин Хэйни
Девин Хэйни
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBC американец Девин Хэйни (24–0, 15 KO) опроверг информацию о том, что обладатель пояса IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) предлагал организовать совместный поединок.

Лопес в Instagram заявил о том, что его бой с Василием Ломаченко не состоится, а в качестве замены он пытался договориться о проведение поединка с Девином Хэйни. 

“Теофимо - лжец. Я начинаю думать, что он сумасшедший, если он на самом деле верит в ложь, которую сам говорит“, - написал Хэйни в Twitter.

Также Хэйни дал комментарий boxingnews24 по поводу переговоров с Лопесом.

“Промоутеры Лопеса никогда в жизни не связывались с моими представителями. Не забудьте, что я уже участвовал в турнире с этим клоуном. У таких бойцов нет трудолюбия, чтобы победить меня. Обещаю, время покажет“, - заявил Хэйни.

Ранее Лопес рассказал, как по пьяни грубо написал Хэйни.

Поделись:
Теги: Девин Хэйни, Теофимо Лопес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь