Лопес - сумасшедший: Хэйни обвинил Теофимо во лжи

Чемпион мира в легком весе по версии WBC американец Девин Хэйни (24–0, 15 KO) опроверг информацию о том, что обладатель пояса IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) предлагал организовать совместный поединок.

Лопес в Instagram заявил о том, что его бой с Василием Ломаченко не состоится, а в качестве замены он пытался договориться о проведение поединка с Девином Хэйни.

“Теофимо - лжец. Я начинаю думать, что он сумасшедший, если он на самом деле верит в ложь, которую сам говорит“, - написал Хэйни в Twitter.

Teofima is a liar & im starting to think that he’s crazy he actually believes these lies he tells 🤥