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Стало известно, когда может состояться первый боксерский поединок после карантина

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Бой продлится десять раундов.
Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон
BoxingScene

Чемпион WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) может принять участие в первом боксерском поединке после пандемии коронавируса, об этом сообщает The Athletic.

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Как утверждает источник, бой запланирован на 9 июня, который должен будет состояться в Лас-Вегасе. Соперником Стивенсона станет мексиканец Рафаэль Ривера.

Отмечается, что поединок будет проходить в формате десяти раундов, но на кону не будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO.

“У нас есть желание вернуться вовремя. Что касается того, кто с кем будет драться и в какой день, то сейчас нет никакой конкретики. Есть много работы, которую нужно сделать

Мы планируем, что Шакур будет драться в 10-раундовом поединке без титула в полулегком весе“, - приводит слова вице-президента промоутерской компании Top Rank Карла Моретти BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Ломаченко - в ТОП-5 самых быстрых боксеров по версии WBC.

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Теги: Шакур Стивенсон, бокс
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