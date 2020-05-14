Тренер Грицая: Усика и Ломаченко курирует ФСБ

Алексей Семенюшко рассказал о проблемах в украинском спорте.

Тренер борца Богдана Грицая, который ранее бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику, Алексей Семенюшко считает, что большинство украинских спортсменов курирует ФСБ.

“У значительной части украинских спортсменов - один куратор. Тот же, что и у Усика с Ломаченко - ФСБ. Вот раньше у нас главным тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двоих учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова, за деньги Рамзана Кадырова.

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Конечно, мы ее уволили, но нас никто не поддержал. Потому что, повторяю, куратор, у этого сообщества один. Думаете, зря глава НОК Украины Сергей Бубка - один из немногих, кто поддерживает Россию на всех голосованиях?“

Специалист рассказал, как можно изменить ситуацию.

“На самом деле ситуацию исправить очень просто. Государство должно создать условия для развития спорта на законодательном уровне и не влиять на него вообще. В спорте должны существовать только спортсмены, тренеры и люди, которые выделяют средства, а не министерство и куча ведомств“.

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“В таких условиях федерации будут заинтересованы в том, чтобы их виды спорта были прогрессивными и привлекательными, чтобы люди хотели отдавать в них детей, а потенциальные спонсоры - финансировать. Думаю, сепаров не захочет финансировать никто“, - цитирует тренер издание Главком.

Ранее Александр Усик заявил, что никто не сможет выгнать его из Украины.