Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко

Американцу ищут нового соперника.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что его бой против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко не состоится.

“Поединка против Василия Ломаченко не будет. Он в Украине и не может прилететь в США из-за запрета на перелеты. Он не может прилететь в США.

Мы пытались организовать бой с Девином Хэйни, но ответа так и не получили.

К сожалению, большинство парней из топ-15 рейтинга IBF в моем легком дивизионе сейчас находятся не в США. Черт“, - заявил Лопес в прямом эфире на своей странице в Instagram.