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Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко

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Американцу ищут нового соперника.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Boxing Scene

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что его бой против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко не состоится.

“Поединка против Василия Ломаченко не будет. Он в Украине и не может прилететь в США из-за запрета на перелеты. Он не может прилететь в США.

Мы пытались организовать бой с Девином Хэйни, но ответа так и не получили.

К сожалению, большинство парней из топ-15 рейтинга IBF в моем легком дивизионе сейчас находятся не в США. Черт“, - заявил Лопес в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состоятся 30 мая в Нью-Йорке, но его перенесли из-за коронавируса.
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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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skolesa    14.05.2020, 11:42
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