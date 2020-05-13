Звездный бой: Холифилд изъявил о желание провести бой с Тайсоном

Легендарные боксеры могут встретиться в ринге.

Легендарный боксер Эвандер Холифилд заявил о том, что желает провести выставочный бой с Майком Тайсоном.

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“Я очень хочу организовать этот бой. Хочу поединок против Майка Тайсона. Дело в том, что я открыт для предложений. В свои 57 я знаю что нужно, чтобы хорошо себя чувствовать.

Мы должны понимать, что это не ради нокаутов. Этот поединок не о том, кто кого побьет - мы должны показать людям, что были одними из лучших в мире. Этим боем мы хотим сделать что-то для других. У меня нет ничего личного к Тайсону.

Этот бой будет великим. Я и сейчас могу работать джебом, пробивать, но теперь без намерений убить или причинить вред. Майк находится в отличной форме, но я также в хороших кондициях - физически и ментально. Если не возникнет вопросов по деньгам, то тогда давайте устроим наш бой.

Я знаю, что у него множество предложений от разных людей. Но с тех пор как мы объявили о возвращении, наш поединок станет таким, который захотят посмотреть люди“, - приводит слова Холифилда The Sun.

Напомним, что Холифилд дважды побеждал Тайсона в боях: первый раз - нокаутом в 11 раунде, а во втором бою Майк был дисквалифицирован в третьем раунде за укус соперника.

Ранее Холифилд сообщил имя возможного соперника для возвращения на ринг.

Отметим, что Тайсон назвал главную цель своего возвращения на ринг.