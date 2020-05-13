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Грицай - Усику: Что это за памперс на тебе?

Комментариев: 15
Борец поставил условие Александру.
Богдан Грицай
Богдан Грицай
скриншот

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай поставил условие Александру Усику о том, что их поединок состоится в рамках боя без правил, а не как настаивал боксер по правилам бокса.

“Где тут джентльменские правила? Чистый беспредел. Какая комиссия? Какие юристы? Что это за памперс на тебе? Кто тут кому перчатку бросает? Какой же это дешевый трюк. Я же понимаю, что тебя и в шахматы учили играть по правилам бокса.

Подчеркиваю, мы будем драться без правил. Без каких бы то ни было правил. Итак, если хочешь, ты можешь боксировать. Ты ведь лучше в боксе. Так чего тебе бояться? Боксируй, отправь меня в нокаут, как на твоем клоунском видео.

Ты прав в том, что уже не один я такой. Ты призвал нас становиться в очередь. Хорошо, но я первый в этой очереди. Я даже место после твоего заявления про готовность биться приготовил. 5 часов собирали. Поэтому давай биться, Александр, потому что даже в твоем последнем видео слишком много вранья“, - заявил Грицай на своем YouTube-канале.

Ранее Грицай заявил о том, что ролик Усика снимали российские политтехнологи.

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Теги: Богдан Грицай, Александр Усик, бокс
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Комментариев (15)
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гость  (аноним)  13.05.2020, 23:26
Оценка:  0
гость
Замечательно попиарился - все узнали в Украине (жалко что в моей стране такие есть) есть ДЕБИЛ Богдан Грицай - который о себе другим способом заявит не умеет....
АК-74  (аноним)  13.05.2020, 23:17
Оценка:  0
АК-74
Допрыгается этот Усуся, доп издится((((. Своей смертью не умрет((((.
гость  (аноним)  13.05.2020, 23:13
Оценка:  0
гость
Всех мразей собрали на одной платформе: Медведчук с силиконовой Марченко, Рабинович, Шуфрич, Бойко, Кацман, Кива. Специально таких тварей собирать, так годы потратишь, а тут, как на блюдце!
гость  (аноним)  13.05.2020, 23:06
Оценка:  0
гость
запомните наследники и посипаки нацистов и наследников порванных ж оп из схрона. бой с Героем настоящей Украины это не сраки рвать вам друг другу в схронах зарубите себе на грязном картофельном носу.
русский  (аноним)  13.05.2020, 23:03
Оценка:  0
русский
Наш дырявый Усик на бой не выйдет. Он к таджикам приставал в Москве, хотел отсосать у парней член.
гость  (аноним)  13.05.2020, 22:54
Оценка:  0
гость
Саша выключи этому гaндону свет.
гость  (аноним)  13.05.2020, 22:52
Оценка:  0
гость
Грицай пошёл бы ты уже наxyй.
Цветик  (аноним)  13.05.2020, 22:52
Оценка:  0
Цветик
Бьётся в тесной печурке Х уйло.
Над Москвою тризуб, как звезда.
И пищит в Мавзолее Мурло,
Что России приходит пиз да.
гость  (аноним)  13.05.2020, 22:49
Оценка:  0
гость
Богдан Грицай Александру Усику
Что это за памперс на тебе?
Александр Усик Богдану Грицаю
Ты что, не в курсах? Это нам в Московском патриархате выдали, как выдают всем сторонникам русского мира!
гость  (аноним)  13.05.2020, 22:47
Оценка:  0
гость
ШОТО НАЧАЛО ВОНЯТЬ МОКШЕЙ В КОМЕНТАХ))))
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