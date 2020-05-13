Грицай - Усику: Что это за памперс на тебе?

Борец поставил условие Александру.

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай поставил условие Александру Усику о том, что их поединок состоится в рамках боя без правил, а не как настаивал боксер по правилам бокса.

“Где тут джентльменские правила? Чистый беспредел. Какая комиссия? Какие юристы? Что это за памперс на тебе? Кто тут кому перчатку бросает? Какой же это дешевый трюк. Я же понимаю, что тебя и в шахматы учили играть по правилам бокса.

Подчеркиваю, мы будем драться без правил. Без каких бы то ни было правил. Итак, если хочешь, ты можешь боксировать. Ты ведь лучше в боксе. Так чего тебе бояться? Боксируй, отправь меня в нокаут, как на твоем клоунском видео.

Ты прав в том, что уже не один я такой. Ты призвал нас становиться в очередь. Хорошо, но я первый в этой очереди. Я даже место после твоего заявления про готовность биться приготовил. 5 часов собирали. Поэтому давай биться, Александр, потому что даже в твоем последнем видео слишком много вранья“, - заявил Грицай на своем YouTube-канале.

Ранее Грицай заявил о том, что ролик Усика снимали российские политтехнологи.