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Мейвезер - о своем богатстве: Это благословение

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Спортсмен призвал людей посмотреть на его послужной список.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Легендарный боксер Флойд Мейвезер на критику о том, что он проводил бои со слабыми соперниками.

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“Я скажу искренне. Молодые бойцы постоянно говорят: “Он вызвал тебя, Флойд“. Этот боксер сказал то, тот - другое. Я говорю только одно - мой рекорд говорит сам за себя. Внимательно проверьте мой послужной список.

Это все, что я могу сказать. Не важно что люди говорят обо мне. Посмотрите на мои достижения. Говорят, что я дрался со сворой мешков. Если я заработал больше миллиарда долларов на боях с мешками, то знаете, как это называется? Это благословение“, - приводит слова Мейвезера boxingnews24.

Ранее Мейвезер назвал факторы, благодаря которым стал лучшим боксером.

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Теги: Флойд Мейвезер, бокс
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