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Хорошо, что ты признаешь ошибки: Грицай записал новое обращение Усику

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Борец намерен провести бой без правил с боксером.
Богдан Грицай
Богдан Грицай
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Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, который ранее вызвал Александр Усика на бой без правил, записал очередное видеообращение.

“Я, Богдан Грицай, обращаюсь к Александру Усику в ответ на его видеообращение, которое выглядит так, что было адресовано мне. Похоже, что этот ролик Усика снимали российские политтехнологи, которые, как и я являются большими поклонниками Джоан Роулинг, книг о Гарри Поттере, и используют прием “Тот-Кого-Нельзя-Называть“.

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В своем ролике ты говоришь, что родился в Украине. Правильно. Симферополь, в котором ты родился - это Украина. Итак, ты родился в Украине, в Крыму. Для закрепления пройденного материала ты правильно подчеркиваешь, что все, кто живут в Крыму, на Донбассе - украинцы. Аллилуйя! Так как Крым и Донбасс - это Украина, временно оккупированные Россией, но все равно - Украина.

Приятным бонусом стало заявление, что ты - украинец. Как ты там сказал? Не малорос, не сепаратист, а украинец. Это прекрасно. Ведь в российском пропагандистском фильме “Здравствуй, брат, Христос Воскрес!“ вы с Ломаченко продвигаете путинскую идею единого народа. И прямо заявляете, что украинцев, как и белорусов, не существует. Якобы есть единый народ - русский. Хорошо, что ты признаешь ошибки.

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Не смогли видео испортить ни твои страхи, что в результате нашего боя кто-то погибнет, ни угроза обратиться к юристам. Это типо: “Мама, вызывай милицию“. Но обращение к юристам - это уже прогресс. В сравнении с твоими предыдущими угрозами отправлять тех, кто тебе не нравится, в нокаут. Молодец, Александр. Юристы, так юристы.

Чтобы не смог соскочить с темы, я также составил договор про правовую помощь с адвокатами, которые уже готовы приступить к переговорам с твоими юристами. Телефоны ты знаешь, так как твои промоутеры бывали в Олимпийском колледже на приеме у директора, моего тренера. Но мы не сольемся с переговоров. Бой без правил все равно состоится“, - заявил Грицай в своем видео на YouTube-канале.

Ранее Усик заявил, что его будет невозможно выгнать из Украины, потому что это его страна.

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Теги: Богдан Грицай, Александр Усик, бокс
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