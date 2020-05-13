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Президент UFC: Умоляю Тайсона не возвращаться в бокс

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Дана Уайт отметил, что легендарный боксер готовится что-то устроить.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Майку Тайсону не следует возвращаться в бокс.

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"Я люблю Тайсона, но умоляю его не возвращаться в бокс. Я говорил ему, что он выглядит потрясающе и он до сих пор взрывной и обладает мощью. Я сказал ему: "Ты - один из величайших боксеров за всю историю. Но, Майк, тебе уже 53 года, пожалуйста, не делай этого".

Я правда не хочу, чтобы он дрался. И если он захочет совершить что-то безумное, то я могу вмешаться. Тайсон точно хочет что-то сделать, я не знаю, что именно, но он собирается что-то устроить", - приводит слова Уайта Boxing Scene.

Напомним, Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг. Позже он назвал главную цель этого поступка.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Дана Уайт
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  13.05.2020, 11:06
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русский
Пускай возьмет моего любимого Усика. Оторвет обоссаный член и яйца Саши и с силой вгонит в обосраный анус, засунув руку по самый локоть. Будет весело блядь. Гы, гы, гы.
гость  (аноним)  13.05.2020, 10:36
Оценка:  0
гость
Да понятно чего он хочет, бабки совсем закончились
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