Президент UFC: Умоляю Тайсона не возвращаться в бокс

Дана Уайт отметил, что легендарный боксер готовится что-то устроить.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Майку Тайсону не следует возвращаться в бокс.

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"Я люблю Тайсона, но умоляю его не возвращаться в бокс. Я говорил ему, что он выглядит потрясающе и он до сих пор взрывной и обладает мощью. Я сказал ему: "Ты - один из величайших боксеров за всю историю. Но, Майк, тебе уже 53 года, пожалуйста, не делай этого".

Я правда не хочу, чтобы он дрался. И если он захочет совершить что-то безумное, то я могу вмешаться. Тайсон точно хочет что-то сделать, я не знаю, что именно, но он собирается что-то устроить", - приводит слова Уайта Boxing Scene.

Напомним, Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг. Позже он назвал главную цель этого поступка.