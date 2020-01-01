Арум: Бой Уайлдер - Фьюри находится в режиме ожидания

По словам промоутер, главная проблема в том, что Фьюри сейчас находится в режиме ожидания.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что вызывает сложность в организации третьего боя между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

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“Скажу честно - бой Уайлдер - Фьюри находится в режиме ожидания. Наша проблема в том, что Фьюри сейчас в Англии, а там есть запрет на поездки.

Как мы сейчас можем рассчитывать на Тайсона, если бой мы собираемся проводить в США? Люди скажут: “Проведите бой в Британии“, но как мы привезем туда Уайлдера?“, - приводит слова Арума Boxing Scene.

Ранее Тайсон Фьбри рассказал, почему Деонтей Уайлдер согласился на третий бой.