Переключиться на мобильную версию

Арум: Бой Уайлдер - Фьюри находится в режиме ожидания

Комментариев: 0
По словам промоутер, главная проблема в том, что Фьюри сейчас находится в режиме ожидания.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что вызывает сложность в организации третьего боя между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Читай также: Фьюри: Готов драться с Джошуа даже в Тимбукту

“Скажу честно - бой Уайлдер - Фьюри находится в режиме ожидания. Наша проблема в том, что Фьюри сейчас в Англии, а там есть запрет на поездки.

Как мы сейчас можем рассчитывать на Тайсона, если бой мы собираемся проводить в США? Люди скажут: “Проведите бой в Британии“, но как мы привезем туда Уайлдера?“, - приводит слова Арума Boxing Scene.

Ранее Тайсон Фьбри рассказал, почему Деонтей Уайлдер согласился на третий бой.

Поделись:
Теги: бокс, Боб Арум, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь