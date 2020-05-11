Усик: Данных о том, когда и где будет поединок с Чисорой, пока нет

Украинец тренируется и ждет своего часа.

Украинский боксер-супертяеловес Александр Усик не знает, когда состоится его следующий поединок.

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“Я сам в замешательстве. Мы общаемся с менеджерами, которые организовывают поединки. На данный момент вроде бы ситуация “попускается“, но данных о том, когда и где будет поединок, пока нет.

Поэтому нас смиренно остается тренироваться и ждать своего часа“, - сказал Усик в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Напомним, бой Чисора - Усик должен был состояться 23 мая в Лондоне (Великобритания), но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.