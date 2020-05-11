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Усик: Данных о том, когда и где будет поединок с Чисорой, пока нет

Комментариев: 3
Украинец тренируется и ждет своего часа.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер-супертяеловес Александр Усик не знает, когда состоится его следующий поединок.

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“Я сам в замешательстве. Мы общаемся с менеджерами, которые организовывают поединки. На данный момент вроде бы ситуация “попускается“, но данных о том, когда и где будет поединок, пока нет.

Поэтому нас смиренно остается тренироваться и ждать своего часа“, - сказал Усик в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Напомним, бой Чисора - Усик должен был состояться 23 мая в Лондоне (Великобритания), но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.05.2020, 23:59
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гость
Да вы пальца его не стоите.
Он прославил Украину на весь мир и дальше это будет ДЕЛАТЬ,
а не болтать , СУДЯТ - по делам, по результату!
гость  (аноним)  11.05.2020, 23:24
Оценка:  0
гость
УСИК, ТИПИЧНЫЙ МАЛОРОС-СОВКОДРОЧЕР! УВЫ
direktor_b    11.05.2020, 23:14
Оценка:  0
direktor_b
Какой он украинец,Усик пи дарас
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