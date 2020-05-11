Усик: Вы не выгоните меня из Украины, потому что это моя страна

Боксер призвал телеканалы не разделять людей.

Украинский супертяжеловес Александр Усик заявил, что он не собирается покидать Украину.

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“Моя страна - Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна.

Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы - украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано “украинец“.

Для меня вся территория Украины - это украинцы. Для меня нет “бандеровцев“, “москалей“, или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем. И неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке - он является украинцем“, - сказал Усик в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Ранее Александр Усик на вызов борца Грицая.