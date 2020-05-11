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Усик: Вы не выгоните меня из Украины, потому что это моя страна

Комментариев: 1
Боксер призвал телеканалы не разделять людей.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик заявил, что он не собирается покидать Украину.

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“Моя страна - Украина. Я здесь живу. Я здесь родился. Я здесь вырос. Если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать. И вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна.

Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы - украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано “украинец“.

Для меня вся территория Украины - это украинцы. Для меня нет “бандеровцев“, “москалей“, или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем. И неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке - он является украинцем“, - сказал Усик в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Ранее Александр Усик на вызов борца Грицая.

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Теги: бокс, Александр Усик
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  11.05.2020, 18:13
Оценка:  0
pусский
Много чести для майданутых бандеровцев - обращаться к ним, даже Клички съёбывались в Германию при запахе жареного! А Усику надо публично разбить ебло "активисту" и вернуться в родной Крым, история всё расставит на свои места!
гость  (аноним)  11.05.2020, 18:08
Оценка:  0
гость
САША, ТОГДА ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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