Переключиться на мобильную версию

"Становитесь в очередь": Усик ответил на вызов борца Грицая

Комментариев: 16
Александр готов провести бой против своего соотечественника.
Александр Усик
Александр Усик
www.instagram.com/usykaa/

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик отреагировал на вызов бойца вольного стиля Богдана Грицая.

“Все те, кто хотят вызвать меня на бой, а вас очень большое количество - я не могу всем отвечать и со всеми боксировать. Но появился еще один парень, можно отдать ему должное - он осмелился и записал видео, респект.

Только я не для этого очень много лет вставал рано утром, недоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов - то я, как джентльмен, который исповедует и живет по правилам, - милости прошу в ринг. Но нужно договориться, где мы будем боксировать и на каких условиях.

Бои без правил - это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто-то будет болеть за одного, кто-то будет болеть за другого - и это является разделение внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри моей страны. Так что друзья, если кто хочет в ринг - милости просим. Но только вы должны пройти медосмотр, что с вами все хорошо и врач дает вам разрешение на выступление. И в этом случае мы тоже будем тщательно выбирать, с кем боксировать, а с кем не боксировать. Если вы хотите - становитесь в очередь.

Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для страны. Для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну и страну за счет этого знают. Мы привозим титулы, флаг поднимается и долгое время это делается. Вы же разделяете страну: на верующий или неверующих. Вы говорите, во что мне верить, но я - самостоятельная единица и если я выразил свое мнение, это не означает, что оно - неправильное. Просто есть еще одно мнение и чтобы понять, правильное оно или нет, нужно два мнения услышать.

Друг мой. Нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой - ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. Так, как в дуэли есть два дуэлянта, то я выбираю оружие: ринг, бокс. В дальнейшем можем общаться. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам“, - сказал Усик в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Ранее Иван Редкач обвинил Александра Усика и Василия Ломаченко в лицемерии.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Богдан Грицай
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  11.05.2020, 18:18
Оценка:  0
гость
УСИК, ХОЛУЙ М0СК0ВИТСКИЙ!
ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
pусский  (аноним)  11.05.2020, 18:07
Оценка:  -1
pусский
Пёрнуть Грицаю в рагулькое рыло и поддержать Александра Усика в бою с Чисорой, так настоящие украинцы минуют этот нацистский период в истории Украины! А человеческий шлак из числа майданутых уйдёт на свалку истории, так всегда было.
гость  (аноним)  11.05.2020, 18:02
Оценка:  0
гость
Правильно сказал. Если бросил вызов о и дерись по правилам бокса. Это тебе не пацан с улице, которого можно взять на "Слабо"
SAId    11.05.2020, 17:59
Оценка:  -1
SAId
удивил-- не друг --гражданин...! втом то и проблемма что ЭТОТ РУСОФИЛ просто гражданин а не Украинец....
aivchenko    11.05.2020, 17:53
Оценка:  -1
aivchenko
Саня техничный боец - технично съехал. Зато как угрожал)))
гость  (аноним)  11.05.2020, 17:46
Оценка:  0
гость
Грицай и в мма отсосёт, он что думае пройти в ноги , в борьбу перевести. Но бой в мма начинают стоя. И Усик к Гагарину этого недоумка отправит. Грицай брат Кокляева))
гость  (аноним)  11.05.2020, 17:43
Оценка:  0
гость
Как говориться : даже миллион мух не убедят меня, что гавно вкусное. Сашка красавчик. А Грицай петушило.
гость  (аноним)  11.05.2020, 17:41
Оценка:  0
гость
Сашка Усик отxyярь черта этого.
гость  (аноним)  11.05.2020, 17:38
Оценка:  0
гость
Думал,Усик не сцыкун. Ошибся.
pусский  (аноним)  11.05.2020, 17:35
Оценка:  -1
pусский
Сказал бы, что на вызовы мaйдaнутых пeдиков не отвечает, и зaeбись! А то вылезла мaндавoшка межбулoчная, поxрюкала на видео и пошла тaмпон в срaке менять, а ему целое интервью... Российский Крым большой, всем нeбандeрнутым будем рады!
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь