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Двигаю бревна: Чисора рассказал, как готовится к поединку с Усиков во время карантина

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Британец ежедневно проводит занятия.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
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Британский боксер супертяжелого весе Дерек Чисора рассказал, как тренируется во время карантина.

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“Я каждый день пытаюсь адаптироваться к условиям, которые есть. Стараюсь найти новые возможности и дела, которые можно выполнить. Просыпаюсь, иду на пробежку, возвращаюсь домой и просто смотрю телевизор.

Я занимаюсь бегом, бегаю по местным дорогам. Я налегаю на тренировки, как могу, честно говоря. Провожу тренировку в парке на протяжение 45 минут, двигаю бревна. Нахожу что-то тяжелое, чтобы дать нагрузку. Прыгаю, делаю обычные вещи“, - рассказал Чисора в интервью YouTube-каналу vRINGe VISION.

Ранее сообщалось, что Чисора жестко оскорбил Кличко.

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Теги: Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    11.05.2020, 15:07
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vladimir30kh
Молодец. Надо лапотнику Усу мордобой и борьбу устроить, и никаких танцев ,скучного боксирования....
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