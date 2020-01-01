Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона

Легендарный спортсмен выделил качества, которые необходимы лучшему боксеру.

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд рассказал, кого считает королем супертяжелого дивизиона.

Читай также: Фьюри: Готов драться с Джошуа даже в Тимбукту

“Тайсон Фьюри - настоящий король хэвивейта. Он умеет драться. Разница между бойцами заключается в том, как упорно они работают. Предположу, что Джошуа превосходит всех остальных по части бокса, но ты никогда не знаешь, чего стоит ждать от Фьюри. У него длинные руки, Тайсон выбрасывает удары, которые сложно увидеть.

Бокс связан с психологией. Главное здесь - у кого более сильная ментальность. Это более важнее, чем физические аспекты. Люди думали, что могут побить меня из-за того, как я выгляжу. Глядя на Фьюри, не скажешь, что он способен делать все эти вещи, однако он продолжает доказывать обратное“, - приводит слова Холифилда Sky Sports.

Ранее Фьюри сообщил до скольки лет планирует боксировать.