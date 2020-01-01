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Мейвезер назвал факторы, благодаря которым стал лучшим боксером

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Легендарный боксер ответил на вызов Спенса.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Легендарный боксер Флойд Мейвезер прокомментировал слова Эррола Спенса, который заявил, что сумел бы нанести первое поражение американцу.

“Я очень горд за Спенса. Он должен верить в свои навыки и свой талант. Мне хотелось бы, чтобы все бойцы верили, что они могли бы победить Флойда Мейвезера.

Поймите важную вещь, бокс - это не просто 8 недель в тренировочном лагере. Это образ жизни. Это то, чего необходимо придерживаться всю свою карьеру.

Я был дисциплинированным со всех сторон на протяжение всего времени в боксе. Никаких наркотиков, сигарет и алкоголя. Я вел правильный образ жизни и чрезвычайно усердно работал, чтобы стать лучшим. И я всегда уважал бойцов предыдущего поколения, ведь именно они показали мне дорогу“, - рассказал Мейвезер в интервью Youtube-каналу Fighthype.

Ранее Мейвезер заявил, что может вернуться в бокс.

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Теги: Флойд Мейвезер, Эррол Спенс, бокс
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