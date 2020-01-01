Холифилд: Если соперник нанесет мне мощный удар, я отвечу тем же

Легендарный боксер считает, что выставочные бои не должны быть жестокими.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд рассказал о своем отношение к проведению выставочных боев.

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“Мой принцип - организовывать выставочные бои с людьми, к которым у меня есть доверии. Я считаю, что поединок не должен быть жестким. Если же соперник нанесет мне мощный удар, то я отвечу тем же. Это мое отношение к делу.

Я не сомневаюсь в том, что смогу огорчить соперника благодаря быстрым ударам. Можно было бы все сделать на свое усмотрение, но я здесь не для того, чтобы причинять людям вред. Я готов боксировать. Мои кондиции будут получше, чем у остальных“, - цитирует Холифилда Boxing Scene.

Ранее Холифилд сообщил имя возможного соперника для возвращения на ринг.