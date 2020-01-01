Переключиться на мобильную версию

Холифилд: Если соперник нанесет мне мощный удар, я отвечу тем же

Комментариев: 0
Легендарный боксер считает, что выставочные бои не должны быть жестокими.
Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд рассказал о своем отношение к проведению выставочных боев.

Читай также: Атлас сравнил Усика с Холифилдом

“Мой принцип - организовывать выставочные бои с людьми, к которым у меня есть доверии. Я считаю, что поединок не должен быть жестким. Если же соперник нанесет мне мощный удар, то я отвечу тем же. Это мое отношение к делу.

Я не сомневаюсь в том, что смогу огорчить соперника благодаря быстрым ударам. Можно было бы все сделать на свое усмотрение, но я здесь не для того, чтобы причинять людям вред. Я готов боксировать. Мои кондиции будут получше, чем у остальных“, - цитирует Холифилда Boxing Scene.

Ранее Холифилд сообщил имя возможного соперника для возвращения на ринг.

Поделись:
Теги: Эвандер Холифилд, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь