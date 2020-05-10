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Редкач: У Ломаченко, видимо, проблемы с юмором или самокритикой

Комментариев: 1
Боксер пошутил над спортсменом.
Иван Редкач
Иван Редкач
instagram.com/ivan_redkach_11/

Украинский боксер, который выступает в полусредней весовой категории, Иван Редкач заявил, что у Василия Ломаченко, который заблокировал его в Instagram, проблемы с юмором.

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“Я должен был очень расстроиться, что меня заблокировал сам Великий Вася Ломаченко? Я отреагировал, как моя совесть велит. А блокировать меня или нет, это личное дело каждого.

Моя шутка, видимо, удалась. Ну а у Васи, видимо, проблемы с юмором или самокритикой“, - приводит слова Редкача meta-ratings.com.ua.

Отметим, что Редкач обвинил Ломаченко и Усика в лицемерие.

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Теги: Иван Редкач, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  10.05.2020, 22:53
Оценка:  -2
гость
Потому что ты педрило зашкваренное и общатся с тобой нормальному человеку это зашквар, иди соси трэмбиты, как ты любишь.
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