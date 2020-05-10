Редкач: У Ломаченко, видимо, проблемы с юмором или самокритикой

Боксер пошутил над спортсменом.

Украинский боксер, который выступает в полусредней весовой категории, Иван Редкач заявил, что у Василия Ломаченко, который заблокировал его в Instagram, проблемы с юмором.

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“Я должен был очень расстроиться, что меня заблокировал сам Великий Вася Ломаченко? Я отреагировал, как моя совесть велит. А блокировать меня или нет, это личное дело каждого.

Моя шутка, видимо, удалась. Ну а у Васи, видимо, проблемы с юмором или самокритикой“, - приводит слова Редкача meta-ratings.com.ua.

Отметим, что Редкач обвинил Ломаченко и Усика в лицемерие.