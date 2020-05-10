Чисора жестко оскорбил Кличко
Британец подколол легендарного боксера.
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора, который в следующем бою должен сразиться с Александром Усиком, поглумился над Владимиром Кличко.
Спортсмен в Instagram выложил пост, в котором жестко оскорбил украинца.
“Выход на пенсию для кисок“, - написал Чисора в Instagram.
Таким образом, британец решил раскритиковать Кличко за окончание боксерской карьеры после проигрыша Энтони Джошуа в 2017-м году.
Ранее Кличко отозвался помочь Усику в подготовке к бою против Чисоры.
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