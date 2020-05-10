Чисора жестко оскорбил Кличко

Британец подколол легендарного боксера.

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора, который в следующем бою должен сразиться с Александром Усиком, поглумился над Владимиром Кличко.

Спортсмен в Instagram выложил пост, в котором жестко оскорбил украинца.

“Выход на пенсию для кисок“, - написал Чисора в Instagram.

Таким образом, британец решил раскритиковать Кличко за окончание боксерской карьеры после проигрыша Энтони Джошуа в 2017-м году.

Ранее Кличко отозвался помочь Усику в подготовке к бою против Чисоры.