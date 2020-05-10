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Чисора жестко оскорбил Кличко

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Британец подколол легендарного боксера.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора, который в следующем бою должен сразиться с Александром Усиком, поглумился над Владимиром Кличко.

Спортсмен в Instagram выложил пост, в котором жестко оскорбил украинца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retirement is for pussies @klitschko #usykchisora

Публикация от Derek Chisora 🥊 (@derekwarchisora)

“Выход на пенсию для кисок“, - написал Чисора в Instagram.

Таким образом, британец решил раскритиковать Кличко за окончание боксерской карьеры после проигрыша Энтони Джошуа в 2017-м году.

Ранее Кличко отозвался помочь Усику в подготовке к бою против Чисоры.

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Теги: Дерек Чисора, Александр Усик, Владимир Кличко, бокс
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