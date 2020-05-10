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Уорд: Лопес должен подождать с боем против Ломаченко

Комментариев: 1
Американцу нужно провести промежуточный бой.
Андре Уорд
Андре Уорд
Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд поделился мнением о возможном переносе поединка Теофимо Лопесу с Василием Ломаченко.

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“У меня нет полномочий рассказывать боксерам, что им нужно делать. Если Теофимо не хочет по каким-то личным причинам проводить бой без зрителей, то к его мнению нужно прислушаться. Я понимаю его позицию по бою с Ломаченко. Я лично бы не согласился на бой такого масштаба в таких обстоятельствах.

Возможно, ему стоит немного подождать с Ломаченко. На месте Лопеса я бы сначала провел промежуточный бой, но при этом он и дальше должен говорить о поединке с Василием, чтобы оставаться в центре внимания. Как бы там не было, люди хотят увидеть этот бой“, - приводи слова Уорда Boxing Scene со ссылкой на ESPN.

Ранее Арум заявил, что у Лопеса нет выбора драться с болельщиками или без.

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Теги: Андре Уорд, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  10.05.2020, 21:38
Оценка:  0
АК-74
Лопес накажет этого ватного выблядка Ломаченка, иби его мать блядь, полупокера кремлевского. Болею за Теофимо.
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