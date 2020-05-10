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Редкач - о Ломаченко и Усике: Зарабатывать они могут и без ярко выраженной пропаганды

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Боксер выдвинул свои версии по поводу слов спортсменов о России.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о высказываниях Василия Ломаченко и Александра Усика про Россию.

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“Зарабатывать в России они смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, многие украинские звезды шоубизнеса живут и зарабатывают в России и при этом не затрагивают никаких политических тем.

Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придется “красиво“ уходить из Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут. А вообще это на их совести.

С точки зрения боксера, я бы не хотел, что бы их бои были бойкотированы. Только лишь потому, что я знаю цену и победы, и проигрыша. Время покажет“, - рассказал Редкач в интервью meta-ratings.com.ua.

Отметим, что Редкач обвинил Ломаченко и Усика в лицемерие.

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Теги: Иван Редкач, Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.05.2020, 20:39
Оценка:  -1
гость
да как ты смеешь шарик бадминтоновый крашенный что то говорить и рот открывать на пацанов истинных патриотов нормальной не нацистских посипак Украины. завали хле бало наконец не то шарик твой треснет точно.
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