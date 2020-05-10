Редкач - о Ломаченко и Усике: Зарабатывать они могут и без ярко выраженной пропаганды
Украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о высказываниях Василия Ломаченко и Александра Усика про Россию.
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“Зарабатывать в России они смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, многие украинские звезды шоубизнеса живут и зарабатывают в России и при этом не затрагивают никаких политических тем.
Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придется “красиво“ уходить из Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут. А вообще это на их совести.
С точки зрения боксера, я бы не хотел, что бы их бои были бойкотированы. Только лишь потому, что я знаю цену и победы, и проигрыша. Время покажет“, - рассказал Редкач в интервью meta-ratings.com.ua.
Отметим, что Редкач обвинил Ломаченко и Усика в лицемерие.
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