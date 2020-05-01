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Тайсон назвал главную цель своего возвращения на ринг

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Боксер находится в прекрасном состоянии.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал главную цель своего возвращения на боксерский ринг.

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“Я сейчас чувствую себя в прекрасной форме. По ощущениям мне кажется, что я неудержим. Боги войны разбудили меня. Они зажгли огонь в моем эго, и я снова хочу отправиться на войну.

Вы только представьте себе: если я выйду в ринг и снова буду драться, то смогу помочь всем тем людям и животным, о которых мы часто говорили. Вот моя главная цель возвращения“, - цитирует Тайсона Boxing News 24.

Ранее стали известны возможные соперники Майка Тайсона после возвращение на ринг.

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Теги: Майк Тайсон, бокс
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