Редкач обвинил Ломаченко и Усика в лицемерие

Скандальный боксер высказался о вере спортсменов.

Украинский боксер Иван Редкач рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Усиком и Василием Ломаченко.

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“Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично. Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда мы были в любителях, мы с ними много спарринговали.

С Сашей и Васей мы вместе ездили на чемпионат мира в 2007 году в Чикаго. Я, признаюсь, сильно тогда болел и переживал за Василия, орал так в его поддержку, что сорвал горло. Он тогда выиграл, но ему победу не отдали, ее присудили российскому боксеру Альберту Селимову.

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Что касается их веры...Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное - это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам.

Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос: “Чей Крым?“ - “Крым божий“, это как минимум лицемерие“, - приводит слова Редкача meta-ratings.com.ua.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца.