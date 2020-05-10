Переключиться на мобильную версию

Редкач обвинил Ломаченко и Усика в лицемерие

Комментариев: 4
Скандальный боксер высказался о вере спортсменов.
Иван Редкач
Иван Редкач
instagram.com/ivan_redkach_11/

Украинский боксер Иван Редкач рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Усиком и Василием Ломаченко.

Читай также: Украинский борец раскритиковал Усика и вызвал его на бой без правил

“Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично. Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда мы были в любителях, мы с ними много спарринговали.

С Сашей и Васей мы вместе ездили на чемпионат мира в 2007 году в Чикаго. Я, признаюсь, сильно тогда болел и переживал за Василия, орал так в его поддержку, что сорвал горло. Он тогда выиграл, но ему победу не отдали, ее присудили российскому боксеру Альберту Селимову.

Читай также: Ненависть порождает ненависть: Шатерникова - о включение Ломаченко и Усика в Миротворец

Что касается их веры...Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное - это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам.

Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос: “Чей Крым?“ - “Крым божий“, это как минимум лицемерие“, - приводит слова Редкача meta-ratings.com.ua.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца.

Поделись:
Теги: Иван Редкич, Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  10.05.2020, 18:59
Оценка:  +1
гость
А ВОТ ССЫЛОЧКА НА СОВМЕСТНЫЙ ПАРАД ВЕРМАХТА И РАБСКО-ЕБУЧ..Й-КР-АРМИИ 1939

https://www.youtube.com/watch?t ime_continue=142&v=mOk0F69_kU M&feature=emb_logo

ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ, КТО У М0СК0ВИТСКИХ ВЫБЛЯДКОВ БРАТЬЯ
гость  (аноним)  10.05.2020, 18:58
Оценка:  +1
гость
А ВОТ ПАРАД 1 МАЯ 1941 НА КРАСНОЙ ПЛ, М0СК0ВИТСКОЕ БЫДЛО ПРИВЕТСТВУЕТ БРАВЫХ НЕМЕЦКИХ ГЕНЕРАЛОВ, КОТОРЫЕ, ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, ДАДУТ ПИЗ...ДЫ ПРОЛЕТАРСКИМ ВЫБЛЯДКАМ

https://www.youtube.co m/watch?v=wSNnitFvjpM
pусский  (аноним)  10.05.2020, 18:47
Оценка:  -2
pусский
Крым наш, а Редкач задрот!
гость  (аноним)  10.05.2020, 18:40
Оценка:  -3
гость
что это за ущербное дерьмо новое НА ПАЦАНОВ НАСТОЯЩИХ гонит. ну мразь крашеная и проститутка.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь