Холифилд сообщил имя возможного соперника для возвращения на ринг

Легендарный боксер хочет провести выставочный бой.

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд рассказал, с кем может провести выставочный бой.

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“Все переговоры ведет мой менеджер. У него был разговор с Майком Тайсоном по поводу возможного выставочного боя. Что касается меня, то лично я бы попросил о поединке только одного человека - Риддика Боу“, - цитирует Холифилда TMZ.

Отметим, что Холифилд и Боу трижды встречались на ринге - в 1992-м, 1993-м и 1995-м годах. Дважды побеждал Риддик, а Эвендар - один раз.

Ранее Холифилд рассказал подробности своего возвращения на ринг.