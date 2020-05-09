Ломаченко - в ТОП-5 самых быстрых боксеров по версии WBC
Всемирный боксерский совет оценил скоростные качества украинского чемпиона.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1,10 КО) попал в список пяти самых быстрых боксеров в истории.
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Всемирный боксерский совет (WBC) на своей страничке в Instagram опубликовал быстрейших боксеров в истории. В список вошли:
- Пернелл Уитакер;
- Василий Ломаченко;
- Шугар Рэй Леонард;
- Рой Джонс-младший;
- Амир Хан.
Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко и Александра Усика включили в базу Миротворца.
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