Ломаченко - в ТОП-5 самых быстрых боксеров по версии WBC

Всемирный боксерский совет оценил скоростные качества украинского чемпиона.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1,10 КО) попал в список пяти самых быстрых боксеров в истории.

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Всемирный боксерский совет (WBC) на своей страничке в Instagram опубликовал быстрейших боксеров в истории. В список вошли:

Пернелл Уитакер;

Василий Ломаченко;

Шугар Рэй Леонард;

Рой Джонс-младший;

Амир Хан.

Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко и Александра Усика включили в базу Миротворца.