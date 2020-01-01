Мейвезер: Я ушел из бокса, но если представится вариант заработать, то почему нет?

Флойд Мейвезер готов провести поединок, если заработает 600 миллионов.

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер рассказал, что не собирается возвращаться в профессиональный бокс, однако готов устроить шоу ради весьма крупного заработка.

“Бой с Макгрегором - умный ход как с моей, так и с его стороны. Я могу зарабатывать больше, чем кто-либо еще из боксеров. Мы устроили это шоу ради развлечения, а также для бизнеса.

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Я не боксирую - больше не будет никакого бокса. Я закончил и наслаждаюсь этим. Но если представится возможность повеселиться и заработать 600 миллионов, то почему нет?“, - приводит слова Мейвезера The Sun.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер грубо нарушил правила карантина.