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Дэвис: Я побью Ломаченко

Комментариев: 3
Американец уверен, что победит Василия Ломаченко досрочно.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Обладатель титула WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис, заявил, что одержит досрочную победу над чемпионом мира в легком дивизионе по версии WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко.

"Я побью Ломаченко в девятом или десятом раунде. В боксе не так много спортсменов, которые могут стоять лицом к лицу со мной, особенно в легком дивизионе.

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Я не вижу боксера, который мог бы остановить меня. Я правда могу драться, у меня есть навыки. Многие боксеры не используют мозг, они используют только ноги, чтобы уходить", - сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее Василий Ломаченко признался, что был тщеславным человеком.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  09.05.2020, 17:17
Оценка:  0
pусский
Ломаченко сегодня извинился перед украинскими ветеранами за уёбищную украинскую власть, а что сделало укропское быдло для них? Поскакало, майдануто пёрнуло и напилось/укурилось/усралось, забыв про то, что в США, Европе, Австралии сегодня святой день!
гость  (аноним)  09.05.2020, 17:05
Оценка:  +1
гость
Желаю всем козломордым пабидитилям на 9 мая испить коктейль - ПАБИДИТИЛЬ - ведро смолы горячей, залить боярой, влить, слегка помешивая веслом или лопатой, канистру стекломоя, довести до кипения и мелкими глотками осушить ёмкость до дна.
гость  (аноним)  09.05.2020, 16:40
Оценка:  -1
гость
Этот жирный негритенок не может сделать нужный вес, до Ломаченко ему как до Луны раком!
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