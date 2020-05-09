Дэвис: Я побью Ломаченко

Американец уверен, что победит Василия Ломаченко досрочно.

Обладатель титула WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис, заявил, что одержит досрочную победу над чемпионом мира в легком дивизионе по версии WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко.

"Я побью Ломаченко в девятом или десятом раунде. В боксе не так много спортсменов, которые могут стоять лицом к лицу со мной, особенно в легком дивизионе.

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Я не вижу боксера, который мог бы остановить меня. Я правда могу драться, у меня есть навыки. Многие боксеры не используют мозг, они используют только ноги, чтобы уходить", - сказал Дэвис в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее Василий Ломаченко признался, что был тщеславным человеком.