Украинский борец раскритиковал Усика и вызвал его на бой без правил

Богдан Грицай предложил именитому боксеру провести поединок.

Обладатель бронзовой медали чемпионата мира и Европы в вольной борьбе Богдан Грицай возмутился высказываниями украинского боксера Александра Усика.

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“Я обращаюсь к Александру Усику. Посмотрел твой последний видосик, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле это не смешно. Если представители бойцовских видов спорта будут применять свои умения против прав человека, то бандитизм конца 90-х будет казаться образцом справедливости и правопорядка.

Александр, судя по твоим последним видео, ты эксперт во всем, комментируешь все подряд: медицину, коронавирус, историю, декоммунизацию, богословие… Ты не оставил мне выбора.

Я, Богдан Грицай - тот “диванный эксперт“, который смеется с твоих “ватных“ видео, малограмотных комментариев, твоих детских стишков и русского сценария, который ты хочешь продвинуть.

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Я тот самый, кого ты, себе на беду, вызвал на бой без правил, я принимаю вызов. И после этого боя ты поймешь, что даже для профессионального боксера бои без правил - непозволительны. И будет еще один урок, не только тебе, Александр, но и всем остальным - не тебе решать, чей Крым и не тебе решать, что нужно говорить и писать украинцам.

Я, Богдан Грицай, буду информировать всех по поводу статуса боя с Александром Усиком на своих страничках в социальных сетях. Подписывайтесь“, - сказал Грицай на своем канале в YouTube.

Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко и Александра Усика включили в базу Миротворца.