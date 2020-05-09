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Майк Тайсон: Ломаченко - настоящий зверь и мастер

Комментариев: 2
Легендарный американец отметил, что уважает украинского боксера.
Майк Тайсон
Майк Тайсон

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал имена боксеров, которых он уважает. 

“Я уважаю Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, всех этих ребят. Энди Руиса. Еще я уважаю Ломаченко - он настоящий зверь и мастер. Он будто танцует.

Еще я бы выделил Джервонту Дэвиса. Сейчас есть много достойных боксеров“, - заявил Тайсон в эфире своего YouTube-канала Hotboxin'.

Ранее Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Василий Ломаченко
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Комментариев (2)
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vladimir30kh    09.05.2020, 14:03
Оценка:  -1
vladimir30kh
В 41 году была гражданская война, против советов воевали Власовцы,козаки, Красновцы и другие. Обьявления войны Германией нету, есть только видео общих парадов,торговли с Германией,обучение летчиков ,заключение союзов , совместный раздел Польши ,братались в Бресте. Германия только помогала Власовцам и другим в войне.
vladimir30kh    09.05.2020, 14:01
Оценка:  -1
vladimir30kh
Сегодня кацапы нажрутся, обрыгаются как обычно. Будет море трупов и покалеченных после драк
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