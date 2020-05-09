Майк Тайсон: Ломаченко - настоящий зверь и мастер

Легендарный американец отметил, что уважает украинского боксера.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал имена боксеров, которых он уважает.

“Я уважаю Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, всех этих ребят. Энди Руиса. Еще я уважаю Ломаченко - он настоящий зверь и мастер. Он будто танцует.

Еще я бы выделил Джервонту Дэвиса. Сейчас есть много достойных боксеров“, - заявил Тайсон в эфире своего YouTube-канала Hotboxin'.

Ранее Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг.