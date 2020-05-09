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Котельник: Сомневаюсь, что Усик и Ломаченко уедут в Россию

Комментариев: 2
Украинец назвал действия боксеров странными.
Андрей Котельник
Андрей Котельник
zaxid.net

Бывший чемпион мира в первой полусредней весовой категории WBA Андрей Котельник прокомментировал участие украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме о церкви.

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“Бог им судья. Но мне кажется, пока идет война, с участием в таких фильмах или высказывания на тему братского народа им можно было бы подождать, или не говорить об этом публично. Выглядит немного странно.

Они перед боями везде используют украинскую символику, Усик делал оселедец, надевал вышиванку, но при этом говорит про “кашу из одной миски“ с русскими друзьями и почти никогда не обращался к своим болельщикам на украинском.

Усик с Ломаченко и раньше говорили про “братские народы“, только сейчас там на Донбассе убивают украинцев.

Дадут ли российское гражданство Усику и Ломаченко? Не думаю, что для России это проблема. Они его дают всем, кто помогает в пропаганде - Жерар Депардье, Рой Джонс.

Таких примеров много. Конечно, сомневаюсь, что они уедут в Россию, но симпатия и взгляды в их сторону у этих боксеров есть“, - сказал Котельник в интервью Metaratings.ua.

Напомним, Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца.

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Теги: бокс, Андрей Котельник, Василий Ломаченко, Александр Усик
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Комментариев (2)
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vweasswerq    09.05.2020, 11:24
Оценка:  0
vweasswerq
Голова у Котельника похоже отбита наглухо.Неважно кто что делал в прошлом,какие оселедцы носил,где гопаки плясал,когда вышиванки напяливал...Ценно лишь настоящее.Зомбопропаганда действует всё меньше и меньше.Люди прозревают.И это главное.
гость  (аноним)  09.05.2020, 11:19
Оценка:  +1
гость
"На Донбассе убивают украинцев" - сказано верно. Но в основном там УКРАИНЦЫ убивают УКРАИНЦЕВ. То, что многие из этих украинцев чьи-то наемники - фактического положения дел не меняет, и говорит лишь о том, что украинец легко пойдет в наемники и станет убивать соотечественников.
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