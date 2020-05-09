Котельник: Сомневаюсь, что Усик и Ломаченко уедут в Россию

Украинец назвал действия боксеров странными.

Бывший чемпион мира в первой полусредней весовой категории WBA Андрей Котельник прокомментировал участие украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме о церкви.

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“Бог им судья. Но мне кажется, пока идет война, с участием в таких фильмах или высказывания на тему братского народа им можно было бы подождать, или не говорить об этом публично. Выглядит немного странно.

Они перед боями везде используют украинскую символику, Усик делал оселедец, надевал вышиванку, но при этом говорит про “кашу из одной миски“ с русскими друзьями и почти никогда не обращался к своим болельщикам на украинском.

Усик с Ломаченко и раньше говорили про “братские народы“, только сейчас там на Донбассе убивают украинцев.

Дадут ли российское гражданство Усику и Ломаченко? Не думаю, что для России это проблема. Они его дают всем, кто помогает в пропаганде - Жерар Депардье, Рой Джонс.

Таких примеров много. Конечно, сомневаюсь, что они уедут в Россию, но симпатия и взгляды в их сторону у этих боксеров есть“, - сказал Котельник в интервью Metaratings.ua.

Напомним, Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца.