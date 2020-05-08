Красюк ответил Кремлеву, который предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Промоутер прокомментировал заявление генсека Федерации бокса России.

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов предоставить украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко гражданство страны.

Промоутер Усика Александр Красюк ответил на заявление функционера.

“Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему“, - цитирует слова менеджера Sportbox.

Напомним, Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца.