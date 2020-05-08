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Красюк ответил Кремлеву, который предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

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Промоутер прокомментировал заявление генсека Федерации бокса России.
Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк
K2 Promotions Ukraine

Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов предоставить украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко гражданство страны.

Промоутер Усика Александр Красюк ответил на заявление функционера.

“Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему“, - цитирует слова менеджера Sportbox.

Напомним, Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца.

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Теги: бокс, Александр Красюк, Александр Усик, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.05.2020, 22:16
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гость
Хочу предложить всем козломордым коктель на день Победы - смола горячая ведро, бояра две лопаты, стекломой по вкусу, браги ведро, перемешать до образования пены и нае..бн...ут..ь до обсерания.
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