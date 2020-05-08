Ненависть порождает ненависть: Шатерникова - о включение Ломаченко и Усика в Миротворец

Алина Шатерникова заступилась за украинских спортсменов.

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала включение Александра Усика и Василия Ломаченко в базу Миротворец.

Украинских спортсменов обвиняют в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и манипуляции общественно значимой информацией.

“Василий Ломаченко и Александр Усик - лучшие в своем деле. Украинские атлеты, много лет находящиеся в топе различных мировых спортивных рейтингов. Бьющие рекорд за рекордом по телевизионным трансляциям спортивных событий с их участием. Среди миллионов атлетов уже вошедшие в историю мирового бокса.

Да, они не идеальны, как и каждый из нас, они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий происходящих событий на Востоке, да в конце концов они могут быть подвержены влиянию адептов советского союза. Они же просто люди…

Их любовь к Украине может быть иная, чем у создателей Миротворца, но я абсолютно точно знаю, что они любят Украину, что они ценят и с трепетом относятся к нашей национальной символике, что они гордятся, что родились на этой земле и воспитывались в украинских традициях.

Градус ненависти зашкаливает. Ненависть порождает ненависть.

И чем больше люди будут сеять ненависть по разным причинам - религия, национальность, культурные различия, сексуальные предпочтения и т.д, тем меньше шансов у человечества жить в радости и мире. Не помню, кто это сказал, но мне очень близко следующее высказывание “Как только вы называете что-то или кого-то хорошим или плохим - вы просто разделяете мир“, - написала Шатерникова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.