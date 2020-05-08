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Ненависть порождает ненависть: Шатерникова - о включение Ломаченко и Усика в Миротворец

Комментариев: 7
Алина Шатерникова заступилась за украинских спортсменов.
Александр Усик, Алина Шатерникова и Василий Ломаченко
Александр Усик, Алина Шатерникова и Василий Ломаченко
Facebook Алины Шатерниковой

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала включение Александра Усика и Василия Ломаченко в базу Миротворец. 

Украинских спортсменов обвиняют в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и манипуляции общественно значимой информацией.

“Василий Ломаченко и Александр Усик - лучшие в своем деле. Украинские атлеты, много лет находящиеся в топе различных мировых спортивных рейтингов. Бьющие рекорд за рекордом по телевизионным трансляциям спортивных событий с их участием. Среди миллионов атлетов уже вошедшие в историю мирового бокса.

Да, они не идеальны, как и каждый из нас, они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий происходящих событий на Востоке, да в конце концов они могут быть подвержены влиянию адептов советского союза. Они же просто люди…

Их любовь к Украине может быть иная, чем у создателей Миротворца, но я абсолютно точно знаю, что они любят Украину, что они ценят и с трепетом относятся к нашей национальной символике, что они гордятся, что родились на этой земле и воспитывались в украинских традициях.

Градус ненависти зашкаливает. Ненависть порождает ненависть.

И чем больше люди будут сеять ненависть по разным причинам - религия, национальность, культурные различия, сексуальные предпочтения и т.д, тем меньше шансов у человечества жить в радости и мире. Не помню, кто это сказал, но мне очень близко следующее высказывание “Как только вы называете что-то или кого-то хорошим или плохим - вы просто разделяете мир“,  - написала Шатерникова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

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Теги: Алина Шатерникова, Александр Усик, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (7)
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Жеральд    08.05.2020, 13:50
Оценка:  +2
Жеральд
Алина,градус ненависти начали поднимать ИХТАМНЕТЫ,бурятские танкисты/шахтеры из России,убивающие украинцев,скабеевы/соловьевы...А лома и усик продолжили их дело...При том всем,что они осознанно говорят.Они не заблуждаются,ввиду высокого айкю.Ненужно их защищать,все они прекрасно знают и понимают.Поэтому должна быть обструкция.
гость  (аноним)  08.05.2020, 13:45
Оценка:  0
гость
пусть крестик нарисует оливковым маслом
гость  (аноним)  08.05.2020, 13:39
Оценка:  +2
гость
три ватных барана
Shaab    08.05.2020, 13:34
Оценка:  +2
Shaab
Можна бути прекрасним ма
Shaab    08.05.2020, 13:35
Оценка:  +2
Shaab
...майстром своєї справи, працюючи біля печі крематорію у концтаборі...
гость  (аноним)  08.05.2020, 13:26
Оценка:  -4
гость
украинцы любят своих героев-боксеров. а рагулье и подстилки пшекские конечно будут пытаться принизить настоящих украинцев
АК-74  (аноним)  08.05.2020, 13:16
Оценка:  +6
АК-74
Просто назвали вещи своими именами. Признали таки пророссийских еб аных валенков деструктивными элементами, рупорами российской пропаганды. Мне лично по х ую, какие они прекрасные атлеты, я вижу, что это гре баная вата, которую нужно уничтожить.
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