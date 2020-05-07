Промоутер Фьюри: Тайсон потерпит крах, если вернется в профессиональный бокс

Специалист считает, что легендарный боксер не сможет противостоять нынешним супертяжеловесам.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о возвращение Майка Тайсона в бокс.

“Тренер Тайсона утверждает, что он готов драться с любым супертяжеловесом. Выставил бы ли я против Майка бойца вроде Даниэля Дюбуа? Никогда. Тайсон потерпел бы крах. Я не вижу ни одного супертяжеловеса, с которым Майк может сразиться.

Читай также: Де Ла Хойя: Тайсон cможет нокаутировать любого современного супертяжа

На протяжении всей карьеры у Майка можно найти массу боев, в которых он выглядел не лучшим образом. Его пик пришелся на очень молодой возраст.

Конечно, я видел его короткий ролик о тренировке. Могу лишь сказать, что лапы не дают сдачи. Видео неслучайно оказалось таким коротеньким. В реальном бою быстрые серии на ближней дистанции не работают. Кроме того, титульные поединки длятся 12 раундов!

Думать, что Тайсон вернется и кого-то побьет на профессиональном ринге - это фантастика. Но в выставочных боях я желаю ему удачи“, - приводит слова Уоррена Metro.

Ранее Холифилд согласился провести выставочный бой с Тайсоном.