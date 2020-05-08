Отец Фьюри бросил вызов Майку Тайсону

Джон готов погибнуть в бою.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил, что готов провести выставочный бой против Майка Тайсона.

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“Я нацелен на Тайсона. Майк совершает камбэк. С ним можно заниматься благотворительностью. Тайсон - достойный чемпион и отличный мужик, который повидал многое в своей карьеры.

Я проведу бой с Майком Тайсоном, если он вернется. Я знаю, что Майк каждые пять минут упоминает имя моего сына, но пусть обратит внимание на меня.

Я, Джон Фьюри, ни от кого не прячусь, даже от короля пожилых мужчин Майка Тайсона. Я сражусь с ним. Я просто так не сдамся, я готов погибнуть в бою“, - приводит слова Джона Фьюри talkSport.

Ранее стали известны возможные соперники Майка Тайсона после возвращение на ринг.