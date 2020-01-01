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Арум сообщил, когда планируется возобновление боксерских поединков

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Бои будут проходить без зрителей.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Авторитетный промоутер Боб Арум рассказал, когда следует ожидать проведение боев. 

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“Бои вернутся в июне. Это будут трансляции на ESPN и ESPN+. Они будут проходить в течение недели и по выходным дням.

В боях будут принимать лучшие боксеры, настоящие бойцы. Будут ли Фьюри и Уайлдер? Нет. Но будут другие боксеры, как Хосе Рамирес, также Теофимо Лопес (соперник Ломаченко - прим.), Шакур Стивенсон и другие.

Мы не будем обманывать себя, до конца лета бои будут проходить при пустых трибунах. Я не знаю, будет ли возможность поводить бои при болельщиках до четвертого квартала 2020 года“, - приводит слова Арума ESPN.

Ранее Арум рассказал, где стоит ожидать возвращения бокса.

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Теги: Боб Арум, Теофимо Лопес, бокс
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