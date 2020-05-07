В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Генеральный секретарь Федерации бокса России поддержал украинских боксеров.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о своем отношении к украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко.

“Усик и Ломаченко - достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят.

Не только в Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю. Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны.

Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся“, - сказал Кремлев в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца.