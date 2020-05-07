Переключиться на мобильную версию

В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Комментариев: 1
Генеральный секретарь Федерации бокса России поддержал украинских боксеров.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о своем отношении к украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко.

“Усик и Ломаченко - достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят.

Не только в Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю. Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны.

Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся“, - сказал Кремлев в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  07.05.2020, 21:02
Оценка:  0
гость
имеют право на свою точку зрения. все кто пытаются их очернить инвалиды умственного труда
SergioS    07.05.2020, 20:51
Оценка:  +4
SergioS
Отлично, козломордые их уже ждут. Нельзя медлить.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь