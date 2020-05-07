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Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца

Комментариев: 12
Выдающихся боксеров обвиняют в "отрицании российской агрессии".
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com/usykaa/

Центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка- сайт “Миротворец“, - включил в свою базу двух выдающихся украинских боксеров.

Так, в базу попали чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО). 

Скриншот с сайта
Скриншот с сайта "Миротворец"
https://myrotvorets.center/

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Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора), манипуляции общественно значимой информацией.

Также боксеров назвали противниками независимости украинского православия от подконтрольной России (страны-агрессора) РПЦ.

Скриншот с сайта
Скриншот с сайта "Миротворец"
https://myrotvorets.center/

Ранее Василий Ломаченко рассказал, что Россия, Украина и Беларусь - единый народ.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Миротворец
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Комментариев (12)
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Осталось 500 символов
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Kostos    07.05.2020, 14:32
Оценка:  -1
Kostos
Консервы. Дулись-дулись и вскрылись.
СливнойБачок    07.05.2020, 14:29
Оценка:  0
СливнойБачок
А может, у них Коронавирус Головного Мозга
СливнойБачок    07.05.2020, 14:26
Оценка:  0
СливнойБачок
Не хорошо много в голову получать.
СливнойБачок    07.05.2020, 14:25
Оценка:  0
СливнойБачок
Пускай сьесдят в Кацапию и получат по Коронавирусу.
АК-74  (аноним)  07.05.2020, 14:19
Оценка:  +1
АК-74
Еб аные твари прокацапские((((. Идите на ****й мрази(((((.
CCS    07.05.2020, 14:03
Оценка:  +2
CCS
Ф. Ранєвская: "Знятись у поганому фільмі - все оно як плюнути у вічність". Усік і Ломаченко смачно харкнули у вічність.!
tagava    07.05.2020, 13:59
Оценка:  +4
tagava
У ребят( у Васи и Саши) случилось православие головного мозга. Другой причины не вижу.
Операторська    07.05.2020, 13:58
Оценка:  +5
Операторська
догралися хлопці - скрепи спрацювали ... а жаль ...
Глод    07.05.2020, 13:57
Оценка:  -3
Глод
И что теперь будет с Усиком и Ломаченко?
Жеральд    07.05.2020, 13:55
Оценка:  +5
Жеральд
Вполне ожидаемое событие.Публичные личности,коими являются вышеназванные,имеют огромное влияние на массы,негласно приравниваются по статусу к государственному мужу...Своими заявлениями,участием в движухах,подрывают государственность Украины...все логично,закономерно
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