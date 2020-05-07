Ломаченко и Усика включили в базу Миротворца

Выдающихся боксеров обвиняют в "отрицании российской агрессии".

Центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка- сайт “Миротворец“, - включил в свою базу двух выдающихся украинских боксеров.

Так, в базу попали чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО).

Скриншот с сайта "Миротворец" https://myrotvorets.center/

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Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора), манипуляции общественно значимой информацией.

Также боксеров назвали противниками независимости украинского православия от подконтрольной России (страны-агрессора) РПЦ.

Скриншот с сайта "Миротворец" https://myrotvorets.center/

Ранее Василий Ломаченко рассказал, что Россия, Украина и Беларусь - единый народ.