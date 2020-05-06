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Холифилд: За крупную сумму денег я готов подраться с Тайсоном

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Эвандер Холифилд и Майк Тайсон недавно объявили о своем возвращении на ринг.
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон
Getty Images

Легендарный супертяжеловес Эвандер Холифилд рассказал о возможном бое с не менее именитым Майком Тайсоном.

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"За крупную сумму денег я готов подраться с Тайсоном. Но тут важно знать, что люди понимают под понятием "хорошие деньги". Я то знаю, что это означает.

Я могу провести бой против любого соперника, который старше 50 лет. Если вам больше 50, то вам не одолеть меня. Если это будет Тайсон, то хорошо, но мне должны дать большую сумму денег", - приводит слова Холифилда Forbes.

Напомним, недавно о своем возвращении на ринг объявили и Майк Тайсон, и Эвандер Холифилд.

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Теги: бокс, Эвандер Холифилд, Майк Тайсон
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