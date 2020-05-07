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Ломаченко: Я был очень тщеславным человеком

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Украинский боксер отметил, что его сила и талант - от Бога.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко рассказал, что вера помогла ему измениться в лучшую сторону.как вера помогла ему измениться.

"Я знаю, что был очень тщеславным человеком. Гонялся за тем, чтобы все услышали и узнали, что я такой есть.

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Но наступил момент, когда стало понятно, что это не я такой весь молодец, а Господь дал мне эти силы и талант, чтобы прославлять православную веру", - сказал Ломаченко в российском фильме о православной церкви на YouTube-канале Корсунская пустынь.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко в российском фильме рассказал о ценностях, которые ему привил отец.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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Операторська    07.05.2020, 11:41
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Операторська
на нього і усика що - кирилові скрепи впали на голову? розчарували хлопці ...
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