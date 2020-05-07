Ломаченко: Я был очень тщеславным человеком

Украинский боксер отметил, что его сила и талант - от Бога.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко рассказал, что вера помогла ему измениться в лучшую сторону.как вера помогла ему измениться.

"Я знаю, что был очень тщеславным человеком. Гонялся за тем, чтобы все услышали и узнали, что я такой есть.

Читай также: Ломаченко: Во всем мире спорт - визитная карточка страны

Но наступил момент, когда стало понятно, что это не я такой весь молодец, а Господь дал мне эти силы и талант, чтобы прославлять православную веру", - сказал Ломаченко в российском фильме о православной церкви на YouTube-канале Корсунская пустынь.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко в российском фильме рассказал о ценностях, которые ему привил отец.