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Холифилд рассказал подробности своего возвращения на ринг

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Легендарный боксер будет проводить бои в благотворительных целях.
Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд недавно объявил о возвращении в бокс.

Теперь же 57-летний американец уточнил, что будет проводить выставочные поединки в благотворительных целях.

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“Вы готовы? Момент, которого вы все ждали - чемпион возвращается. Я хочу объявить о своем возвращении на ринг. Я буду боксировать на выставочных поединках за великое дело“, - написал Холифилд на своей страничке в Twitter.

Отметим, что за свою карьеру Холифилд провел 57 поединков - в его активе 44 победы, 10 поражений, 2 ничьи и один бой признали несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что легендарный Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг в 53-летнем возрасте.

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Теги: бокс, Эвандер Холифилд
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