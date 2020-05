Холифилд рассказал подробности своего возвращения на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд недавно объявил о возвращении в бокс.

Теперь же 57-летний американец уточнил, что будет проводить выставочные поединки в благотворительных целях.

“Вы готовы? Момент, которого вы все ждали - чемпион возвращается. Я хочу объявить о своем возвращении на ринг. Я буду боксировать на выставочных поединках за великое дело“, - написал Холифилд на своей страничке в Twitter.

Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! 🥊 I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty