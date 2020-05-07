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Беллью дал прогноз на бой Усик - Чисора

Комментариев: 2
Британец считает, что Александру будет не очень просто одержать победу в этом противостоянии.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Британский экс-чемпион в двух весовых категориях Тони Беллью поделился своим мыслями относительно предстоящего от поединка украинца Александра Усика против Дерека Чисоры.

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"Если Усик будет диктовать темп боя и держать дистанцию, то он не позволит Чисоре посыпать себя ударами. Наверное, это будет самая большая проблема для Александра - Дерек не собирается просто стоять и смотреть, как его избивают.

Думаю, что Чисора уважает Усика, уважает его как человека и за его достижения в боксе. Но они перестанут быть друзьями, как только начнется бой, и уважения уже не будет. Это вопрос жизни и смерти, и Чисора это знает", - приводит слова Беллью Boxing Scene.

Напомним, бой Усик - Чисора перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что дядя Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Чисора.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Дерек Чисора, Александр Усик
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.05.2020, 08:36
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гость
очень жаль что Янык обосрался и не дал приказ открыть огонь с огнеметов и пулеметов на мудане чтоб в зародыше зажарить всех мразей нацистских прихвостней.сейчас они кукарекают как петухи и тянут страну в жопу.очень жаль что манкурты не были наказаны.
гость  (аноним)  07.05.2020, 08:23
Оценка:  0
гость
зарубите на вонючих своих носах галицаи и террористы Украины. недолго осталось вам существовать така как вы обосрали своим вонючим присутствием некогда нормальную страну. СМЕРТЬ ВАМ АНАНИСТЫ ИЗ СХРОНА.ВЫ УКРАЛИ МОЮ СТРАНУ.
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