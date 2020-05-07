Беллью дал прогноз на бой Усик - Чисора

Британец считает, что Александру будет не очень просто одержать победу в этом противостоянии.

Британский экс-чемпион в двух весовых категориях Тони Беллью поделился своим мыслями относительно предстоящего от поединка украинца Александра Усика против Дерека Чисоры.

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"Если Усик будет диктовать темп боя и держать дистанцию, то он не позволит Чисоре посыпать себя ударами. Наверное, это будет самая большая проблема для Александра - Дерек не собирается просто стоять и смотреть, как его избивают.

Думаю, что Чисора уважает Усика, уважает его как человека и за его достижения в боксе. Но они перестанут быть друзьями, как только начнется бой, и уважения уже не будет. Это вопрос жизни и смерти, и Чисора это знает", - приводит слова Беллью Boxing Scene.

Напомним, бой Усик - Чисора перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что дядя Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Чисора.