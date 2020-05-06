Переключиться на мобильную версию

Беллью: Усик - далеко не самый лучший панчер

Комментариев: 1
Украинцу необходимо использовать все свои навыки ради победы.
Тони Беллью и Александр Усик
Тони Беллью и Александр Усик
Getty Images

Бывший чемпион в двух весовых категориях Тони Беллью поделился мнением о силе удара украинского супертяжеловеса Александра Усика.

Читай также: Беллью: Я все время хочу драться - мне нравиться бить людей

“Я считаю, что Усику для победы в хэвивейте нужно использовать все свои боксерские навыки, свою скорость и умение держать дистанцию. Александр - далеко не самый лучший панчер.

Кто-то может мнесказать: “Ты о чем? Он нокаутировал тебя“. Но, послушайте, если бы моя 93-летняя бабушка ударила меня в том восьмом раунде, то я тоже бы рухнул бы на ринг. Все из-за того, что я был очень уставшим в восьмом раунде.

Так что дело не в том, что у него мощный удар. Он просто обладает невероятной точностью и прекрасной техникой. Вот как это работает. Если ему позволять забрасывать себя ударами и забрасывать, то, в конце концов, он получит желаемый результат“, - приводит слова Беллью Boxing Scene.

Ранее Беллью назвал имена супертяжей, которых не сможет победить Усик.

Поделись:
Теги: Тони Беллью, Александр Усик, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.05.2020, 23:30
Оценка:  0
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь