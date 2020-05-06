Беллью: Усик - далеко не самый лучший панчер

Украинцу необходимо использовать все свои навыки ради победы.

Бывший чемпион в двух весовых категориях Тони Беллью поделился мнением о силе удара украинского супертяжеловеса Александра Усика.

Читай также: Беллью: Я все время хочу драться - мне нравиться бить людей

“Я считаю, что Усику для победы в хэвивейте нужно использовать все свои боксерские навыки, свою скорость и умение держать дистанцию. Александр - далеко не самый лучший панчер.

Кто-то может мнесказать: “Ты о чем? Он нокаутировал тебя“. Но, послушайте, если бы моя 93-летняя бабушка ударила меня в том восьмом раунде, то я тоже бы рухнул бы на ринг. Все из-за того, что я был очень уставшим в восьмом раунде.

Так что дело не в том, что у него мощный удар. Он просто обладает невероятной точностью и прекрасной техникой. Вот как это работает. Если ему позволять забрасывать себя ударами и забрасывать, то, в конце концов, он получит желаемый результат“, - приводит слова Беллью Boxing Scene.

Ранее Беллью назвал имена супертяжей, которых не сможет победить Усик.