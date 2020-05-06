Дядя Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Чисора

Специалист считает, что украинец победит.

Экс-тренер тренер и дядя британского супертяжа Тайсона Фьюри Питер Фьюри сделал прогноз на бой Александра Усика и Дерека Чисоры.

Читай также: Кличко отозвался помочь Усику в подготовке к бою против Чисоры

“Его бой с Чисорой? Если вспомнить прошлое, то Дерек проводил не лучшие бои с игровиками. А мы понимаем, что Усик как раз из этой серии.



Никто не говорит, что Чисора не сможет победить, ведь он большой супертяжеловес. Он постарается поймать Усика. Это будет непростая задача. Я считаю, что Усик пройдет Дерека“, - заявил Питер Фьюри для YouTube-канала Boxing Social.

Ранее дядя Фьюри поделился мнением о перспективах Усика в хэвивейте.