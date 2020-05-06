Переключиться на мобильную версию

Дядя Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Чисора

Комментариев: 3
Специалист считает, что украинец победит.
Александр Усик - Дерек Чисора
Александр Усик - Дерек Чисора
Getty Images

Экс-тренер тренер и дядя британского супертяжа Тайсона Фьюри Питер Фьюри сделал прогноз на бой Александра Усика и Дерека Чисоры.

Читай также: Кличко отозвался помочь Усику в подготовке к бою против Чисоры

“Его бой с Чисорой? Если вспомнить прошлое, то Дерек проводил не лучшие бои с игровиками. А мы понимаем, что Усик как раз из этой серии.

Никто не говорит, что Чисора не сможет победить, ведь он большой супертяжеловес. Он постарается поймать Усика. Это будет непростая задача. Я считаю, что Усик пройдет Дерека“, - заявил Питер Фьюри для YouTube-канала Boxing Social.

Ранее дядя Фьюри поделился мнением о перспективах Усика в хэвивейте.

Поделись:
Теги: Питер Фьюри, Александр Усик, Дерек Чисора, бокс, прогноз
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.05.2020, 23:33
Оценка:  0
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Alex_104    06.05.2020, 22:51
Оценка:  -2
Alex_104
Дерек Чисора, Да пребудет с тобой сила и дай Бог тебе уложить на ринг усика.
vladimir30kh    06.05.2020, 22:40
Оценка:  -1
vladimir30kh
Маленький Бриедис попадал ху.йлолюбу в табло и тот убегал но пропускал.... У Чисоры скорость не меньше но удары посильнее Уизерспуна. Короче Усику пе.сда
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь