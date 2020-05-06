Дядя Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Чисора
Специалист считает, что украинец победит.
Экс-тренер тренер и дядя британского супертяжа Тайсона Фьюри Питер Фьюри сделал прогноз на бой Александра Усика и Дерека Чисоры.
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“Его бой с Чисорой? Если вспомнить прошлое, то Дерек проводил не лучшие бои с игровиками. А мы понимаем, что Усик как раз из этой серии.
Никто не говорит, что Чисора не сможет победить, ведь он большой супертяжеловес. Он постарается поймать Усика. Это будет непростая задача. Я считаю, что Усик пройдет Дерека“, - заявил Питер Фьюри для YouTube-канала Boxing Social.
Ранее дядя Фьюри поделился мнением о перспективах Усика в хэвивейте.
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