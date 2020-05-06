Дядя Фьюри: Усик - один из следующих опасных парней хэвивейта
Специалист верит в успех украинца.
Бывший тренер и дядя британского супертяжа Тайсона Фьюри Питер Фьюри поделился мнением о перспективах украинца Александра Усика в хэвивейте.
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“Я не считаю, что Усик слишком мал для хэвивейта. Я думаю, что Усик, скорее всего, один из следующих опасных парней дивизиона.
Александр способен на большие дела. Конечно, есть сомнения по поводу его габаритов, но я не думаю, что это будет большой проблемой. Усик очень способный, очень талантливый. Думаю, у него определенно получится проявить себя“, - рассказал Питер Фьюри для YouTube-канала Boxing Social.
Ранее Фьюри сообщил до скольки лет планирует боксировать.
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МСТИТЬ БУДЕМ ОЧЕНЬ МНОГО И ОЧЕНЬ ДОЛГО
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АМИНЬ!