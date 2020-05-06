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Дядя Фьюри: Усик - один из следующих опасных парней хэвивейта

Комментариев: 4
Специалист верит в успех украинца.
Питер Фьюри
Питер Фьюри
Getty Images

Бывший тренер и дядя британского супертяжа Тайсона Фьюри Питер Фьюри поделился мнением о перспективах украинца Александра Усика в хэвивейте.

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“Я не считаю, что Усик слишком мал для хэвивейта. Я думаю, что Усик, скорее всего, один из следующих опасных парней дивизиона.

Александр способен на большие дела. Конечно, есть сомнения по поводу его габаритов, но я не думаю, что это будет большой проблемой. Усик очень способный, очень талантливый. Думаю, у него определенно получится проявить себя“, - рассказал Питер Фьюри для YouTube-канала Boxing Social.

Ранее Фьюри сообщил до скольки лет планирует боксировать.

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Теги: Питер Фьюри, Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  06.05.2020, 21:20
Оценка:  0
гость
(аноним) 20:51 "МИРЕ И БРАТСТВЕ"

ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы -Ы!!!
ЕБ..НЫЙ М0СК0ВИТ, КАКОЕ БРАТСТВО? С КЕМ, С ТОБОЙ - ВЫБЛЯДОК?
ИСТОРИЯ УЖЕ ПОВТОРЯЕТСЯ - МЫ ПОМНИМ ГОЛОДОМОРЫ, ГУЛАГИ, ДЕПОРТАЦИИ, АССИМИЛЯЦИИ!
МСТИТЬ БУДЕМ ОЧЕНЬ МНОГО И ОЧЕНЬ ДОЛГО
гость  (аноним)  06.05.2020, 20:51
Оценка:  0
гость
КОГДА ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ О МИРЕ И БРАТСТВЕ ТО АНАНИСТАМ ИЗ ОБДРИСТАННЫХ СХРОНОВ ЕЩЕ бабой бАндерой ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА СМУТЫ И ВОЙНЫ. ЗАПОМНИТЕ МРАЗИ ИСТОРИЯ ПОВТОРИТСЯ . БУДЕМ РАССТРЕЛИВАТЬ 9 ИЗ 10 КАСТРЮЛЕГОЛОВЫХ МРАЗЕЙ А ОСТАЛЬНЫХ В КЛЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЬЯН ЧТОБ ДЕТЯМ ПОКАЗЫВАТЬ ВАС МРАЗИ.
гость  (аноним)  06.05.2020, 20:49
Оценка:  0
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
А ЗАТЕМ, НАСЦЫМ НА ИХ МАССОВЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
АМИНЬ!
АК-74  (аноним)  06.05.2020, 20:48
Оценка:  0
АК-74
Лукавит цыган))). Удара нет))). За счет чего он сможет побеждать ? Выйдет в лаптях и красной рубахе ? Сомневаюсь, что это возымеет действие на соперников.
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