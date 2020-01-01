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Бриггс: Раньше Лопес был настоящим безумцем

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Легендарный боксер высказался о будущем сопернике Ломаченко.
Шеннон Бриггс
Шеннон Бриггс
Getty Images

Экс-обладатель титула WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс рассказал, что лично знаком с Теофимо Лопеса, который является соперником Василия Ломаченко в следующем бою.

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“Мне нравится бой Ломаченко - Лопес. Я знаком с Теофимо с самого детства, где-то с пяти лет. Когда я узнал про его чемпионство, то мне снесло голову. Я ведь видел его становление, как он рос, как он развивался. А сейчас он стал чемпионом, победив Ричарда Комми.

Я безумно горжусь Лопесом, он отличный парень. Многие этого не знают, но он очень поменялся. Раньше Теофимо был настоящим безумцем. Я думал: Да что с ним не так?“ Но сейчас он все делает правильно: стал чемпионом, хорошо выглядит, помогает семье“, - заявил Бриггс в интервью Youtube-каналу EsNews.

Ранее Бриггс опубликовал фото с головой Кличко на блюде.

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Теги: Шеннон Бриггс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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